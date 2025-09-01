Un concerto per il 30° anniversario Chrono Trigger è previsto in Giappone a gennaio

HQ

Square Enix ha annunciato l'intenzione di ospitare un grande concerto Chrono Trigger in Giappone all'inizio del 2026. L'obiettivo dell'evento è quello di celebrare il grande 30° anniversario del JRPG, con lo spettacolo dal vivo che combinerà musica eseguita da un'orchestra completa e scene famose del gioco.

Secondo l'annuncio dello show, ci viene detto quanto segue:

"Chrono Trigger celebra il suo 30° anniversario. Questa amata avventura, che trascende il tempo, rivivrà con le magnifiche melodie di un'intera orchestra e le famose scene del gioco. Vivi le emozioni di quei giorni intrecciate dalla musica e dalle immagini nella sede del concerto".

Lo spettacolo sarà eseguito al Tokyo International Forum Hall A, e le date previste per il 17 e 18 gennaio, con quest'ultima data che prevede anche due spettacoli nello stesso giorno.

Sarà eseguito dal Tokyo Philharmonic Orchestra e diretto da Nicholas Bach. I biglietti per lo spettacolo saranno venduti presso l'e-store Square Enix, con i posti migliori registrati a 11.000 yen e gli altri posti a 8.800 yen.

Come pensi di festeggiare i 30 anni di Chrono Trigger ?

