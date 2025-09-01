Un concerto per il 30° anniversario Chrono Trigger è previsto in Giappone a gennaio
Vedrà il famoso gioco "riportato in vita con le magnifiche melodie di un'orchestra al completo"
Square Enix ha annunciato l'intenzione di ospitare un grande concerto Chrono Trigger in Giappone all'inizio del 2026. L'obiettivo dell'evento è quello di celebrare il grande 30° anniversario del JRPG, con lo spettacolo dal vivo che combinerà musica eseguita da un'orchestra completa e scene famose del gioco.
Secondo l'annuncio dello show, ci viene detto quanto segue:
"Chrono Trigger celebra il suo 30° anniversario. Questa amata avventura, che trascende il tempo, rivivrà con le magnifiche melodie di un'intera orchestra e le famose scene del gioco. Vivi le emozioni di quei giorni intrecciate dalla musica e dalle immagini nella sede del concerto".
Lo spettacolo sarà eseguito al Tokyo International Forum Hall A, e le date previste per il 17 e 18 gennaio, con quest'ultima data che prevede anche due spettacoli nello stesso giorno.
Sarà eseguito dal Tokyo Philharmonic Orchestra e diretto da Nicholas Bach. I biglietti per lo spettacolo saranno venduti presso l'e-store Square Enix, con i posti migliori registrati a 11.000 yen e gli altri posti a 8.800 yen.
Come pensi di festeggiare i 30 anni di Chrono Trigger ?