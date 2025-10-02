Un crossover tra Talamasca e Mayfair Witches? "C'è del potenziale, ma di più se si tratta di opportunità piuttosto che di obbligo"

AMC ha avuto una grande presenza al San Diego Comic-Con Málaga durante il fine settimana, poiché oltre a discutere sia di The Walking Dead: Daryl Dixon Stagione 3 che del lavoro di Norman Reedus con Hideo Kojima, abbiamo avuto modo di incontrare sia lo showrunner che l'attore principale del prossimo Anne Rice's Talamasca: The Secret Order, che andrà in onda alla fine di questo mese su AMC+.

Nell'intervista qui sotto, che potete guardare completamente sottotitolata nella vostra lingua locale, abbiamo appreso di più sul Guy Anatole di Nicholas Denton, ma dato il più ampio universo immortale di Anne Rice, possiamo aspettarci un crossover tra il recentemente rinnovato The Mayfair Witches e il nuovo show?

"Sì. Quando ci siamo addentrati, volevamo che sembrasse che fossimo tutti sullo stesso tipo di linea temporale relativamente contemporanea", ammette il regista e produttore esecutivo John Lee Hancock nella sua intervista a Gamereactor. "Esistiamo tutti nello stesso universo. E quindi quello che succede laggiù ha un impatto qui".

"E parlo spesso con Rolin (Jones) ed Esta (Spalding), gli showrunner di questi due show, Mark Lafferty e io, e quindi ci teniamo sempre aggiornati l'un l'altro su quello che stiamo facendo in modo da non essere accecati da qualcosa che sta accadendo in uno di quegli altri mondi. C'è un potenziale crossover", conferma nel video, prima di concludere:

"Ma l'ho sempre vista come un'opportunità piuttosto che un obbligo. E così quando abbiamo, nella nostra serie, (Daniel) Malloy di Intervista (col vampiro) e Raglan James di Intervista. Non perché diciamo, 'oh, sarebbe una grande opportunità per l'impollinazione incrociata', ma più perché si adattano davvero alla trama che stavamo raccontando. Saremmo entusiasti di avere qualcuno di Mayfair Witches con la stessa regola che funziona per loro e funziona per noi ".

