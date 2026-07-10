Un decennio dopo l'annuncio iniziale, Cygames conferma che Project Awakening è ancora in fase di sviluppo

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Cygames è forse più conosciuta per la sua serie Granblue Fantasy, in particolare Granblue Fantasy: Relink, lanciato nel 2024, ma lo sviluppatore e editore sta lavorando duramente su una moltitudine di altri progetti, tra cui il gioco tattico in tempo reale Lost Order, il gioco d'azione fantasy Garnet Arena: Mages of Magicary e l'action RPG Project Awakening.

Project Awakening è stato annunciato per la prima volta nel 2016. Nel 2018, è stato presentato in un PlayStation LineUp Tour. Una demo è stata classificata l'anno successivo, ma non è stata rilasciata, e il gioco è stato visto l'ultima volta in una demo tecnica nel 2021. Anche se questo potrebbe non sembrare il miglior segnale per l'uscita finale del gioco, il presidente di Cygames Koichi Watanabe ha confermato in un'intervista a Gematsu che Project Awakening sta ancora arrivando.

"Lo sviluppo [su Project Awakening ] sta ovviamente procedendo costantemente. Quello che posso dire al momento è che 'sta davvero iniziando a prendere forma'. Tutti nel team lavorano ogni giorno con una vera fiducia che le cose stiano andando per il suo posto," ha detto Watanabe. Quando gli è stato chiesto se il gioco puntava ancora alla fedeltà visiva e al gameplay di battaglia con i draghi che avevamo visto quasi dieci anni fa, Watanabe ha aggiunto: "Se ti chiedi, 'È esattamente lo stesso?', direi che è un po' diverso. La direzione generale rimane sostanzialmente la stessa, ma con il progredire dello sviluppo abbiamo continuato a perfezionarla aggiungendo nuovi elementi qua e là con l'idea di: 'Aggiungiamo qualcosa di nuovo come questo.'

Watanabe ha anche confermato che Lost Order, anch'esso annunciato nel 2016, sta "entrando nell'ultimo tratto" dello sviluppo. Garnet Arena è un po' più vago, dato che il progetto è stato annunciato nel 2021, il che significa che manca molto tempo prima di raggiungere il traguardo dei 10 anni dalla sua prima rivelazione.