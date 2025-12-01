Un dirigente di alto livello di TSMC potrebbe aver trapelato segreti commerciali a Intel

HQ

Secondo un documento legale presentato alla Commissione per le Società e le Borse degli Stati Uniti, TSMC sospetta fortemente che un ex viceprosiden senior, Wei-Jen Lo, che nel 2024 svolgeva un ruolo di consulenza diretta al CEO e al Presidente del consiglio di amministrazione, fosse un po' troppo curioso riguardo ad alcune parti dell'azienda.

Nonostante sia stato inserito nello "Sviluppo della Strategia Aziendale", che non ha assolutamente nulla a che fare con il dipartimento R&S, è stato sorpreso a raccogliere informazioni su quelle che i documenti giudiziari descrivono come "Le tecnologie avanzate attualmente, e previste per essere, in sviluppo da parte di TSMC".

Ciò che ha stimolato l'indagine sembra essere una sana dose di pensiero critico, dato che Lo aveva dichiarato di ritirarsi dall'azienda per dedicarsi agli studi, mentre in realtà si era unito a Intel - nonostante Lo sembrasse essere stato ricordato di un NDA firmato, così come di una clausola di non concorrenza firmata quando ha lasciato l'azienda.

Intel ha respinto tutte le affermazioni, mentre il documento afferma che TSMC ritiene che "Vi sia un'alta probabilità" che i segreti commerciali siano stati trasferiti a Intel.

Intel è, per pura coincidenza, molto probabilmente molto aperta alle applicazioni di persone con una profonda conoscenza della produzione TSMC, poiché sono considerate tra le migliori del settore e le uniche abbastanza avanzate da produrre i semiconduttori più all'avanguardia, al punto che Intel ha recentemente ingaggiato TSMC per produrre prodotti Intel - nonostante Intel stia anche cercando di costruire un reparto produttivo concorrente.