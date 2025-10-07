Un dungeon crawler in cui le armi sono inutili: primo sguardo a TPK

HQ

Vi ricordate quei libri Choose Your Own Adventure, ispirati al genere fantasy epico e alla spada e stregoneria? Beh, un po' di questo, e un sacco di follia cooperativa, è ciò che ha composto questo TPK, di GGTech Studios.

TPK è un dungeon crawler cooperativo low-poly in cui l'obiettivo è attraversare un dungeon fino alla fine. Non ci sono armi, ma un sacco di nemici, enigmi e trappole. E un sacco di caos e fisica degli oggetti, che costituiscono una parte centrale dell'esperienza. Dovrai mettere a punto i tuoi salti nel vuoto o equipaggiare quelle palle di fuoco che i mostri ti lanciano contro. E a volte dovrai trovare un modo per costruire un ponte improvvisato sopra gli spuntoni... anche se è solo usando il tuo compagno di partito, per sopravvivere.

"Tu e fino a quattro altri coraggiosi idioti siete stati magicamente catapultati in un dungeon creato a mano da un folle Lich con zero equilibrio tra lavoro e vita privata e troppo tempo libero. Il tuo lavoro? Sopravvivere. Il tuo risultato effettivo? Urla, tradimenti, panico indotto dalla fame e morte infuocata. Evviva!"

Vedi il potenziale per il divertimento? Anche noi. Se parteciperai al BCN Game Fest del prossimo fine settimana a Barcellona, ci sarà una demo disponibile per i partecipanti. E per il resto di noi, possiamo aggiungerlo alla nostra lista dei desideri di Steam.