Un eccessivo dei social media fa male, secondo uno studio

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Probabilmente tutti noi sapevamo che un eccessivo uso dei social media fa male alla salute. Ma comunque, è sempre utile avere prove solide a sostegno delle proprie convinzioni.

Secondo la BBC, il Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford ha pubblicato il World Happiness Report, e ora sappiamo che troppi social media sono particolarmente dannosi per le ragazze nel mondo occidentale.

Ma non tutti i social media sono negativi, secondo Michael Plant, Research Fellow presso il Wellbeing Research Centre.

"Se usi i social media per un'ora al giorno, è fantastico, sei connesso. Ma il rapporto ha mostrato una correlazione tra i due due aspetti: più tempo passi sui social media, maggiore è la perdita di benessere. All'inizio ero scettico riguardo alla negatività sui social media, ma le prove si accumulano."

E dobbiamo tutti accettare che i social media sono qui per restare. È come una scatola di Pandora, che non può più essere chiusa, mentre Plant continua. Ma noi adulti possiamo concentrarci su come usiamo i social media.

"Si tratta di essere realistici e guardarsi - le piattaforme non ti fermeranno e il governo, se sei adulto, non metterà restrizioni, quindi tocca a te."

Ora lo sappiamo.