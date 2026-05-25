Un eccessivo dei social media fa male, secondo uno studio
Il World Happiness Report ha parlato.
Probabilmente tutti noi sapevamo che un eccessivo uso dei social media fa male alla salute. Ma comunque, è sempre utile avere prove solide a sostegno delle proprie convinzioni.
Secondo la BBC, il Wellbeing Research Centre dell'Università di Oxford ha pubblicato il World Happiness Report, e ora sappiamo che troppi social media sono particolarmente dannosi per le ragazze nel mondo occidentale.
Ma non tutti i social media sono negativi, secondo Michael Plant, Research Fellow presso il Wellbeing Research Centre.
"Se usi i social media per un'ora al giorno, è fantastico, sei connesso. Ma il rapporto ha mostrato una correlazione tra i due due aspetti: più tempo passi sui social media, maggiore è la perdita di benessere. All'inizio ero scettico riguardo alla negatività sui social media, ma le prove si accumulano."
E dobbiamo tutti accettare che i social media sono qui per restare. È come una scatola di Pandora, che non può più essere chiusa, mentre Plant continua. Ma noi adulti possiamo concentrarci su come usiamo i social media.
"Si tratta di essere realistici e guardarsi - le piattaforme non ti fermeranno e il governo, se sei adulto, non metterà restrizioni, quindi tocca a te."
Ora lo sappiamo.