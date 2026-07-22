Un elenco di offerte di lavoro presso Mob Entertainment rivela che lo studio ha diversi progetti in cantiere, incluso un nuovo gioco multiplayer, e che esploreranno l'uso dell'IA
E stanno guardando oltre Poppy Playtime: Capitolo Sei, dato che si parla di una nuova IP.
Mentre ieri abbiamo riportato che il profilo di uno dei direttori creativi di Mob Entertainment suggeriva lo sviluppo di Poppy Playtime: Capitolo Sei, le notizie si sono sviluppate rapidamente da ieri sera. Si scopre che sono apparse diverse offerte di lavoro per lo studio, che coprono diversi progetti. E anche se il Capitolo 6 non viene menzionato specificamente, è implicito, ma c'è molto di più.
I ruoli includeno, tra gli altri, Senior AI Game Designer, Game Director, Senior Writer, Lead Level Designer e Lead Game Designer, che si occupano del nuovo titolo Poppy Playtime, del titolo multiplayer non annunciato ma già in sviluppo, e anche di una nuova IP di cui non avevamo mai sentito parlare.
Non è chiaro quando inizieremo a vedere i risultati del lavoro per cui stanno reclutando, ma i piani a medio e lungo termine di Mob Entertainment sono ambiziosi e, nel frattempo, possiamo anche aspettarci la produzione del film Poppy Playtime che, sebbene confermato, rimane un segreto ben custodito.