Un elenco di offerte di lavoro presso Mob Entertainment rivela che lo studio ha diversi progetti in cantiere, incluso un nuovo gioco multiplayer, e che esploreranno l'uso dell'IA

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Mentre ieri abbiamo riportato che il profilo di uno dei direttori creativi di Mob Entertainment suggeriva lo sviluppo di Poppy Playtime: Capitolo Sei, le notizie si sono sviluppate rapidamente da ieri sera. Si scopre che sono apparse diverse offerte di lavoro per lo studio, che coprono diversi progetti. E anche se il Capitolo 6 non viene menzionato specificamente, è implicito, ma c'è molto di più.

I ruoli includeno, tra gli altri, Senior AI Game Designer, Game Director, Senior Writer, Lead Level Designer e Lead Game Designer, che si occupano del nuovo titolo Poppy Playtime, del titolo multiplayer non annunciato ma già in sviluppo, e anche di una nuova IP di cui non avevamo mai sentito parlare.

Non è chiaro quando inizieremo a vedere i risultati del lavoro per cui stanno reclutando, ma i piani a medio e lungo termine di Mob Entertainment sono ambiziosi e, nel frattempo, possiamo anche aspettarci la produzione del film Poppy Playtime che, sebbene confermato, rimane un segreto ben custodito.