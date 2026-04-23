Un enorme aggiornamento Conan Exiles rende possibile ingrandire il 'joystick barbaro' del tuo personaggio

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Conan Exiles è stato rilasciato nel 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed è diventato così popolare che è sopravvissuto e ha ricevuto un importante aggiornamento per PlayStation 5 e Xbox Series S/X qualche anno dopo. Ora, lo sviluppatore norvegese Funcom ha annunciato che è tempo di un'altra revisione con Conan Exiles Enhanced; un enorme aggiornamento gratuito che aggiunge tantissime nuove funzionalità il 5 maggio.

Tuttavia, c'è una caratteristica che spicca un po' in più. E lo intendiamo sia in senso figurato che letterale, perché ora c'è un Slider di Dotazione Potenziata. E sì, è esattamente quello che sembra. Potrai semplicemente rendere *tosse* il razzo tascabile (sì, stiamo parlando del bastone disco) più grande.

Altre novità includono il passaggio all'Unreal Engine 5, che si spera significhi un significativo miglioramento grafico.

Ecco la lista dal comunicato stampa:



Mondi Uniti: Terre Esiliate & Isola di Siptah - Esplora entrambe le regioni con lo stesso personaggio, teletrasportandoti tra le mappe senza bisogno di riavviare. Se stai ospitando un server, entrambe le mappe possono esistere sullo stesso server contemporaneamente. L'accesso all'Isola di Siptah richiede comunque la proprietà del DLC Isola di Siptah.



Supporto per più personaggi: Mantenere e passare tra più personaggi single-player per account.



Interfaccia utente rinnovata: menu più puliti e navigazione migliorata.



Creazione e Costruzione Migliorate: la creazione prende ingredienti dai magazzini e dagli inventari dei seguaci vicini.



Supporto al modding del primo giorno: Diverse mod popolari pronte al lancio, con un Kit di Sviluppo di Mod aggiornato.



Risparmia il supporto di trasferimento: Rimantieni i tuoi progressi dalle Terre Esiliate, includendo personaggi, basi e bottino, oppure ricomincia da capo in un mondo rinnovato.



Dimensioni del client ridotto: La dimensione del client è stata ridotta a soli 40GB - un terzo dei precedenti 120GB - rendendolo un'opzione molto più accessibile per utenti con spazio di archiviazione limitato.



Miglioramenti della qualità della vita e correzioni di bug introdotti



Supporto per lo Steam Deck



Dai un'occhiata al trailer di Conan Exiles Enhanced qui sotto, insieme a un'immagine ricca di informazioni (incluso il Slider dell'Endowment Potenziato) e dettagli sia sulla nuova edizione che sulla storia del gioco.