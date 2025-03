Un enorme roditore mutante terrorizza i campeggiatori in Big Freaking Rat

Non è esattamente uno storditore o un contendente fermo per il miglior film, ma se stavi cercando uno sciocco film di mostri con una seria atmosfera da film di serie B, abbiamo il biglietto che fa per te. Lionsgate ha presentato un nuovo trailer per l'imminente Big Freaking Rat, che è un progetto dal nome piuttosto letterale che ruota attorno a un roditore mutante che terrorizza i campeggiatori in un campeggio estivo.

Il film presenta una lista di star meno conosciute, tra cui Scott C. Roe, David Sheridan, Caleb Thomas, Cece Kelly, Vincent M. Ward, Felissa Rose e Kelly Lynn Reite, e presto potrai guardarlo comodamente da casa tua. Lionsgate ha annunciato che il film arriverà sui servizi on-demand e digitali alla fine del prossimo mese, il 29 aprile per l'esattezza.

Con questo in mente, non vorrai perderti questo film in uscita, di cui puoi vedere il trailer qui sotto e la sua sinossi ufficiale, se non riesci già a mettere insieme di cosa parlerà...

"Vivi una pelosa storia dell'orrore con un tocco comico. Il ranger Brody crede che prendersi cura dei suoi nipoti adolescenti sarà la sfida più grande dell'estate fino a quando il suo nuovissimo campeggio non verrà trasformato in un covo di terrore da un enorme ratto mutante. Anni di scarico di rifiuti tossici nella terra hanno creato un mostruoso roditore con il gusto del sangue, e ora tocca a una riluttante banda di guerrieri sterminare la bestia.