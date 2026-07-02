Un enorme scandalo di truccazioni di partite scuote il mondo della pétanque: tredici volte campione del mondo arrestato

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Il mondo della pétanque professionistica è stato scosso da una bomba: quattro stelle dello sport sono state arrestate a Tolone, in Francia, durante un'indagine sul match-fixing, secondo quanto riportato da RMC Sport.

I giocatori, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Jean Feltain e David "Ligan" Doerr, sono sospettati di aver perso deliberatamente una partita di quarti di finale durante la settima fase del torneo Masters a Levallois-Perret il 4 settembre 2025, una competizione non organizzata dalla Federazione Francese di Pétanque.

L'Autorità Nazionale del Gioco d'Azhiera in Francia (ANJ) ha indagato dopo aver scoperto che "somme significative di denaro" erano state scommesse sulla sconfitta della squadra che ha reso Rocher-Doerr-Feltain, una squadra di alto livello, contro una squadra di dilettanti.

Nove persone sono state arrestate, tra cui giocatori così come scommettitori e intermediari, e saranno processate nel 2027 con l'accusa di frode organizzata e corruzione attiva o passiva. I procuratori di Tolone hanno scoperto che oltre 13.000 € erano state scommesse su vari siti di scommesse sportive, principalmente in biglietti da €50 per evitare l'identificazione, generando una vincita di circa 50.000 €. Hanno inoltre trovato collegamenti tra gli scommettitori e i giocatori e la polizia ha sequestrato €140.000 in contanti o in conti bancari collegati ai nove sospetti.

Henri Lacroix, leader della squadra, che quel giorno non ha giocato ma è anche sospettato nel piano, ha dichiarato in un comunicato che il caso ha influenzato la sua reputazione, la sua famiglia e la vita quotidiana. "Vivere con il peso degli sguardi, delle critiche e dei giudizi anche prima che venga presa una sentenza è una sofferenza che pochi possono immaginare". Lacroix, 51 anni, è 13 volte campione dei Campionati Mondiali di Pétanque, organizzati biennalmente dalla Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).