Un esilarante blooper fa ancora parte di Oblivion Remastered

Se conosci la tua storia di Oblivion, probabilmente ricorderai tutti i primi meme che sono diventati virali al lancio nel 2006, il più popolare dei quali era la microtransazione Horse Armor assolutamente truffaldina che purtroppo era abbastanza necessaria per i cavalli per sopravvivere nel gioco.

Un altro cult preferito è Tandilwe, una donna che è la Master Trainer per Speechcraft. Il motivo per cui è diventata grande è che il doppiatore apparentemente non era contento della sua performance e ha chiesto di rifare una battuta - ma la domanda per farlo è stata lasciata nel gioco e la battuta viene quindi ripetuta due volte con la domanda (con un tono di voce completamente diverso) nel mezzo:

"Ho sentito che i ladri hanno fatto irruzione nell'Università Arcana, nel Complesso della Legione Imperiale e nel Tempio, tutti nella stessa notte... Aspetta un attimo, fammi fare di nuovo... Ho sentito dire che i ladri hanno fatto irruzione nell'Università Arcana, nel Complesso della Legione Imperiale e nel Tempio, tutti nella stessa notte."

Il motivo per cui lo menzioniamo è che Bethesda e Virtuos ovviamente si rendono conto di quanto sia iconica questa citazione, motivo per cui è inclusa in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e non è stata risolta in alcun modo. Se vai al Distretto del Tempio della Città Imperiale e visiti il Tempio dell'Uno, Tandilwe è lì, pronta a pronunciare il suo meraviglioso discorso. Dai un'occhiata al post di Threads qui sotto per ascoltare l'intero sproloquio per intero.