Un evento WWE potrebbe averci appena avvisato quando Gears of War: E-Day uscirà

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Un prossimo WWE PLE (evento live premium) potrebbe averci appena detto quando avremo il Gears of War: E-Day. Il tanto atteso ritorno di Xbox a Gears of War è previsto per quest'anno, eppure non abbiamo ancora una data precisa su quando uscirà.

Lo show crossover della WWE con la compagna promozione di wrestling AAA - Triplemania - si terrà come evento di due giorni l'11 e 13 settembre. Vedremo lottatori di entrambe le federazioni che si sfideranno in match pieni di stelle, ma la cosa principale per noi è lo sponsor dell'evento: Gears of War: E-Day.

Ora, è possibile che questo non confermi una data di uscita a settembre, ma sarebbe strano se nei commenti mentre promuovono lo sponsor si limitassero a dire: "È azione come nessun'altra! Combatti le locuste in Gears of War: E-Day, disponibile... Un giorno." Invece, è probabile che otterrai una sponsorizzazione così massiccia quando il gioco sarà ora disponibile per chi lo guarda, o sarà disponibile almeno nelle prossime settimane. Questo ci fa pensare che Gears of War: E-Day uscirà a settembre, quindi.

Probabilmente presto sapremo quando uscirà il gioco, dato che Xbox lo presenterà in una lunga diretta dopo la presentazione al Summer Game Fest di quest'anno. Se il gioco dovesse ancora uscire nel 2026 e non avesse una data di uscita entro quel momento, allora saremmo nei guai. Ma, dato che è già collegato a questo evento WWE, possiamo immaginare che Xbox abbia una data in mente che per ora sta tenendo segreta.