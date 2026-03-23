Un evento Xbox Partner Preview si terrà il 26 marzo

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Abbiamo già assistito a così tante vetrate e regie nel 2026, forse troppe, se non mai. Sembra che quasi ogni settimana abbia offerto qualche forma di presentazione per la visione degli appuntamenti e, se pensavate che questa settimana avrebbe rotto questa tendenza, abbiamo una grande notizia da condividere.

Ripreso circa due mesi dopo il Developer_Direct avvenuto a gennaio, ora Microsoft e Xbox ospitano un Partner Preview show il 26 marzo, in cui metterà in luce una serie di giochi di studi e sviluppatori terzi.

L'orario esatto in cui si terrà lo show è l'ora molto apprezzata delle 17:00 GMT/18:00 CET, e per quanto riguarda ciò che sarà presentato, non ci vengono forniti molti dettagli, anche se l'articolo su Xbox Wire condivide qualche anticipo.

"Durante l'anteprima di Xbox Partner, potrai avere uno sguardo approfondito sul nuovo progetto di Ryu Ga Gotoku, Stranger Than Heaven, un aggiornamento su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, oltre a nuovi sguardi su The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG ambientato nel mondo della leggendaria serie di James S.A. Corey. Non è tutto ciò che avremo per te, con prime occhiate e annunci di altri grandi giochi in arrivo su console Xbox, Xbox su PC e Game Pass."

Non è chiaro nemmeno quanto durerà esattamente lo show, ma sappiamo che Xbox offrirà nuovamente opzioni di visualizzazione in risoluzione 4K/1080p, una varietà di streaming localizzati e anche trasmissioni alternative per chi ha difficoltà a sentire o a vedere.

Cosa sperate di vedere in questa prossima anteprima dei partner Xbox?