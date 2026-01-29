Un ex dipendente di Ubisoft Osaka attribuisce i problemi aziendali alla "sindrome delle grandi imprese"

HQ

Se chiedi a certi angoli di internet, la maggior parte dei problemi di Ubisoft deriva dalle cosiddette iniziative "DEI" - cioè che praticano l'inclusione e che le loro storie a volte ruotano attorno a personaggi appartenenti a minoranze, come Yasuke, che in Assassin's Creed Shadows funge da classico "outsider". Quel caso particolare, e diversi altri, hanno creato un discorso tossico online, di cui la stessa Ubisoft ha commentato più volte.

Anche se è difficile valutare se ci sia una ragione particolare per cui l'azienda si trova in acque turbolenti, un ex dipendente Ubisoft dello studio di Osaka ha una visione leggermente diversa e si oppone all'idea che queste iniziative siano alla radice dei problemi. Invece, l'individuo afferma che i problemi derivano da quella che chiama "Sindrome delle Grandi Imprese":

"Il declino dei reparti marketing/creativi derivava dalla Sindrome delle Big Business - qualcosa che può accadere a qualsiasi grande azienda - Un esempio di ciò è stato il tasso di turnover eccessivamente basso, che ha portato a una chiara mancanza di personale senior/lead con esperienza nello sviluppo di giochi online/mobile/F2P. Inoltre, come azienda francese che ha creato filiali al di fuori delle regioni francofone per costruire una struttura di sviluppo globale, hanno affrontato problemi di gestione unici per le aziende globali non anglofone."

Questi problemi possono essere unici dell'operazione Ubisoft a Osaka, e ovviamente rappresentano solo il punto di vista di una persona, ma ci sono indicazioni che i problemi di Ubisoft siano di natura molto sistematica.