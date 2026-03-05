Un ex dirigente di Xbox afferma che Valve spaventa Sony più di Xbox

HQ

Negli ultimi giorni si è parlato molto e si è parlato secondo cui Sony avrebbe ridefinito il suo approccio ai giochi esclusivi e avrebbe smesso di rilasciare titoli singleplayer per PC. Alcuni hanno ipotizzato che ciò sia dovuto alle preoccupazioni che la prossima Xbox sarà una console ibrida in grado di far girare Steam, il che renderebbe possibile giocare anche ai giochi esclusivi PlayStation di Sony su Xbox.

Tuttavia, una persona che non sembra del tutto convinta da questa teoria è Mike Ybarra, ex uno dei massimi dirigenti della divisione Xbox, seguito da una carriera come CEO di Blizzard. Ritiene che la decisione di Sony sia invece legata al fatto che Valve diventerà presto un produttore di console con le sue Steam Machines. In teoria, potrebbe essere una console con giochi più accessibili, multiplayer gratuito e una selezione completa di titoli Microsoft, Sony e praticamente tutti - dove puoi anche usare qualsiasi controller tu voglia. Ybarra pensa che sia proprio questo che preoccupa Sony:

"La cosa più importante: vedono Valve come un nuovo grande concorrente. Valve entrerà nel mercato del soggiorno e delle console con Steam Machine e probabilmente varianti di terze parti che girano su SteamOS. Valve non commette molti errori e Sony è intelligente a rendersene conto."

Cosa ne pensi? Sony è preoccupata per Valve e le loro Steam Machines, o c'è un altro fattore importante che li ha portati ad abbandonare la loro impresa multi-formato?