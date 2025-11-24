Un ex dirigente di Xbox e Blizzard afferma che Valve dovrebbe "permettere a terze parti di usare SteamOS"

HQ

Da quando Valve ha annunciato Steam Machine, ci sono state molte speculazioni sulla loro avventura nelle console. I dispositivi saranno alimentati da SteamOS, il che significa che saranno una sorta di incrocio tra un PC e una console, anche se ovviamente sei libero di installare Windows su di essi.

Per chi vuole controllare SteamOS, Steam Decks sono già disponibili, e con qualche smanetta a casa è possibile installarlo su altri hardware (anche se con risultati contrastanti). Ma l'ex capo Xbox e Blizzard Mike Ybarra non è contento di questo, perché pensa che Valve stia perdendo soldi non offrendo SteamOS su più tipi di hardware. Su X, scrive:

"Caro @valvesoftware, per favore lascia che terze parti usino SteamOS e realizzino il hardware con molte configurazioni diverse. SteamOS decollerà e i ricavi del tuo negozio aumenteranno solo."

Ybarra crede anche che la prossima Xbox dovrebbe girare SteamOS, anche se lo considera improbabile:

"Questo è quello che dovrebbe fare Xbox, tra l'altro. Ma probabilmente saranno costretti a spingere Windows con IA, copilota, team e altro ancora. Potrebbero fare BENISSIMO se adottassero SteamOS su HW."

Non sembra del tutto improbabile che Valve prima o poi si apra SteamOS, ma è comunque considerato quasi impensabile che Microsoft lo faccia con la prossima Xbox (che si dice sia un ibrido tra console e PC).