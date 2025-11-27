Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Dead Rising 5

Un ex sviluppatore Dead Rising 5 condivide alcune informazioni sul progetto cancellato

Marie Mejerwall è stata coinvolta nella creazione dei boss del gioco e ora sta rivelando come avrebbero dovuto attaccarti.

Durante la nostra recente visita a DevGAMM in Portogallo, il nostro caporedattore spagnolo David Caballero ha incontrato diverse figure di spicco in diversi settori, con particolare attenzione al gaming. Una di queste è stata la veterana svedese Marie Mejerwall, che è nel settore da oltre due decenni in diversi ruoli importanti, non ultimo quello di game director e lead game designer.

In precedenza era coinvolta in Dead Rising 5, che purtroppo non è mai stato pubblicato, ma abbiamo colto l'occasione per chiederle se c'era qualcosa in particolare che le piaceva del progetto. Dice di ricordare che è stato sviluppato con Unreal Engine 5 e continua:

"Quello che amavo di Dead Rising 5, dato che è stato cancellato, ero nel team NPC, quindi ho fatto tutti i combattimenti con i boss. E ho adorato la varietà, i livelli dei nemici. Quindi avevamo entrambi il tipo tipico di zombie non molto intelligenti, che ti afferrano. Ma poi abbiamo anche nemici un po' più avanzati, semi-più avanzati."

Dead Rising 5
Il gioco originale è stato pubblicato come remaster di Dead Rising Deluxe l'anno scorso.

La serie Dead Rising ha enormi quantità di nemici non morti ovunque, e Mejerwall spiega la situazione con mini-boss che purtroppo non abbiamo mai avuto modo di sperimentare:

"Quindi quelli per Batman, per esempio, sarebbero un tipico teppista. Avevamo l'equivalente anche in Dead Rising, quello che chiameremmo così. E poi abbiamo avuto la versione corazzata di quello. E poi quello che Dead Rising fa davvero bene, e che adoro, è che hanno i mini-boss. E diventa una sorta di unità per inquilini.

"Non è così comune che sia così pronunciato nei giochi come succede a Dead Rising. E sono stati molto divertenti da realizzare, e il modo in cui li abbiamo progettati è che si possano lasciarli cadere quasi ovunque. Quindi non dovrebbero dipendere dal tipo di terreno o mappa che avevi, perché potevano muoversi."

I capi più grandi avrebbero avuto le loro arene e lei continua rivelando un po' di come avrebbero funzionato:

"Mentre i boss più grandi su cui ho lavorato, avevano già le loro arene molto uniche. E potrebbe essere cose come un boss fight che ho progettato in un ambiente tempio, dove durante la battaglia il tempio si rompe sempre di più.

"E diventa sempre più intenso. E il capo si arrabbia sempre di più facendo sempre più cose. Quindi avevamo davvero una vasta gamma di tipi diversi di nemici. E una variazione più ricca. È stato davvero divertente lavorare su quel gioco, e sono davvero triste che non sia mai stato visto alla luce."

Puoi leggere l'intera intervista con Marie Mejerwall qui sotto, dove ha raccontato diversi aneddoti interessanti.

HQ

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto