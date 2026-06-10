Un falso pilota ha trasportato passeggeri in tutto il mondo per quasi due decenni

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Probabilmente questo non aiuterà chi ha paura di volare, ma oggi la CNN riporta che un pilota di Air Canada è stato arrestato dopo quasi 17 anni di volo, una volta che è emerso che in realtà non era un pilota abilitato. È riuscito a completare oltre 900 voli — sia nazionali che internazionali — tra il 2009 e il 2025.

Se questo ti sembra un film, è esattamente quello che dice il capo della polizia del distretto sul caso. Il "pilota" fu infine promosso a capitano e guadagnò in totale oltre 2 milioni di dollari, anche se non aveva né la licenza necessaria né superato gli esami richiesti.

Il caso è emerso a seguito di un'indagine, dopo la quale è stato arrestato dopo il suo pensionamento lo scorso anno. Air Canada ha commentato il caso, affermando che la sicurezza non è mai stata compromessa, ma ha aggiunto che "una licenza appropriata è uno strato essenziale dell'approccio multilivello dell'industria aerea alla sicurezza, quindi Air Canada prende questa questione con la massima seriedade."