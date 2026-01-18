Un fan gravemente malato potrà giocare a GTA 6 in anticipo

HQ

Milioni di voi probabilmente sono rimasti incredibilmente delusi quando Rockstar ha confermato che Grand Theft Auto VI era stato rimandato al 19 novembre, ma in realtà non è un grosso problema per il 99.9999 percento di noi aspettare qualche mese in più. Significa solo che avremo un gioco migliore e più rifinito. Non tutti hanno il privilegio del tempo, però, ed è per questo che cose come questa sono davvero toccanti.

Alla fine dello scorso anno, Anthony Armstrong di Ubisoft Toronto ha scritto un messaggio su LinkedIn in cui chiedeva se qualcuno di Rockstar potesse aiutare un membro della sua famiglia in fase terminale a giocare a GTA VI in anticipo, perché avevano ricevuto la notizia che potrebbe essere venuto a mancare prima che arriviamo a novembre:

"A qualsiasi mio contatto a Rockstar Games e Rockstar Toronto, o a chiunque altro possa aiutarmi. Un membro della mia famiglia che lotta contro il cancro da anni ha appena ricevuto la peggiore notizia possibile: gli sono stati dati 6-12 mesi di vita.

Il motivo per cui lo contatto è che sono un grande fan di GTA e, con questi ultimi aggiornamenti [sic], potrebbe non restare abbastanza a lungo da vedere il lancio di GTA6, nel migliore dei casi ci lascerà lo stesso mese in cui lo farà. Attualmente vive a pochi passi dallo studio di Oakville, quindi spero che uno di voi possa organizzare un playtest esclusivo, così avrà la possibilità di provare il gioco prima di passare.

Capisco perfettamente la necessità di segretezza a questo punto dello sviluppo, quindi almeno è necessario un NDA. Se qualcuno potesse inviarmi un messaggio privato su questo o fornire un contatto che possa indicarci la giusta direzione, per favore fallo".

GTA Countdown attivo. X è riuscito a fare uno screenshot del post prima che venisse cancellato.

Armstrong ha continuato ad aggiornare il post con alcune notizie piuttosto positive prima di darci la migliore quando ha scritto che avevano ricevuto ottime notizie da Take-Two e Rockstar. Questo significa sicuramente che il ragazzo in fase terminale potrà giocare a GTA VI nel prossimo futuro.

La storia non si ferma qui, però, poiché Rockstar è nota per la sua segretezza. Soprattutto dopo aver già visto delle fughe di notizie davvero importanti su GTA VI. Sembra che non volessero che la gente sapesse che qualcuno potrà giocare in anticipo, dato che Armstrong ha cancellato il suo post originale e ora ha scritto un messaggio chiedendo a nessuno di contattarlo riguardo a questa situazione e postare, ringraziando anche tutti per i gentili messaggi e il supporto.

Perché Take-Two e forse Rockstar avrebbero detto ad Armstrong di cancellare il suo post? Temono che molti altri fingano malattie e implorino di giocare a GTA VI presto? La famiglia ha paura che qualche giocatore folle li rintraccia per scoprire dettagli sul gioco tanto atteso? Ci sono parecchie ragioni, ma vale la pena ricordare che Rockstar non ha avuto problemi a confermare che un altro fan in fase terminale ha potuto giocare a Red Dead Redemption 2 all'inizio del 2018 e che la controllata di Take-Two, 2K Games, ha fatto qualcosa di molto simile con Borderlands 4... In ogni caso. Sono molto felice di sentire quando publisher e sviluppatori permettono cose del genere quando di solito hanno le porte sigillate.