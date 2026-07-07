Un film antologico di lungometraggio basato sulla SCP Foundation è in lavorazione

HQ

Dal 2008, la SCP Foundation è uno degli spazi chiave per storie collaborative di horror su internet. I partecipanti raccolgono ogni sorta di creature immaginarie, terrori e temi inquietanti in un unico universo, che vede un'organizzazione misteriosa impegnarsi a mettere in sicurezza, contenere e proteggere l'umanità da queste minacce sconosciute. Ora, la SCP Foundation riceve il suo primo adattamento in lungometraggio, tramite la serie antologica horror V/H/S.

Come riportato da Variety, V/H/S: SCP seguirà lo stesso schema degli altri film V/H/S, cioè si concentrerà su un'antologia mostrata tramite video found footage. V/H/S: SCP sarà inquadrato come una prova video raccolta dall'organizzazione segreta SCP. Le storie si concentreranno su diverse entità, eventi e oggetti.

"Il genere horror continua a essere una straordinaria rampa di lancio per nuovi talenti che condividono creazioni originali, e il vasto universo SCP ha fornito un incubatore vitale per far prosperare questa creatività. Insieme a Image Nation Studios, questo prossimo progetto rafforza il nostro impegno condiviso a cercare spazi nuovi e inaspettati per le storie. Non vediamo l'ora di espandere il franchise V/H/S con nuove storie fresche e spaventose che faranno tornare gli spettatori per averne ancora," ha detto Steven Schneider, cofondatore di Spooky Pictures. Spooky Pictures sta producendo il film insieme agli Image Nation Studios.

Con molte entità iconiche e terrificanti tra cui scegliere, dovremo vedere chi farà parte delle centinaia e centinaia di voci della SCP Foundation per il film. Considerando il successo di Backrooms quest'anno, siamo certi che sarà uno dei titoli che i fan dell'indie horror terranno d'occhio.