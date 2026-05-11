Un film di Bane & Deathstroke sta arrivando nel nuovo DCU

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Annunciato nel 2024, quando James Gunn e Peter Safran stavano definindo idee per il loro nuovo DCU, il crossover tra Deathstroke e Bane è stato successivamente messo sotto il tappeto. Ora si ritiene che i prossimi passi verso lo sviluppo del film siano in corso, poiché un regista cerca di essere bloccato.

Deadline ha saputo che Greg Mottola è in attesa per dirigere il lungometraggio. Mottola potrebbe già conoscere i fan dell'Universo DC, dato che è stato dietro ad alcuni episodi di Peacemaker. Non è ancora stata consegnata una sceneggiatura per il film Bane & Deathstroke, ma ce n'era una nel 2024, scritta dallo sceneggiatore di Moon Knight Matthew Orton. Si ritiene che Orton tornerà per una riscrittura se Mottola sarà la scelta assicurata per il regista.

Bane e Deathstroke non hanno mai interagito nei fumetti canonici prima. Anche se hanno avuto brevi apparizioni insieme in DC vs. Vampires e DCeased, sarebbe un'esperienza piuttosto nuova se il film dovesse arrivare sui nostri schermi. Sarebbe stata anche la prima volta da molti anni che Bane o Deathstroke hanno avuto una ricostruzione cinematografica.