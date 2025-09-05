Un film di Bluey arriverà nei cinema nel 2027

La Disney ha annunciato che la sua lista per il 2027 diventerà ancora più allettante, soprattutto per il suo pubblico più giovane. Il gigante della produzione ha rivelato l'intenzione di realizzare un lungometraggio Bluey, che debutterà nelle sale già il 6 agosto 2027.

Il film sarà realizzato in collaborazione tra Walt Disney Studios, BBC Studios e Ludo Studios, e per quanto riguarda il talento cinematografico dietro di esso, possiamo aspettarci che il creatore di Bluey Joe Brumm scriva e diriga il film, con il veterano dello show Richard Jeffrey anche come co-regista. Amber Naismith di Happy Feet e The Lego Movie produrrà anche, insieme a Brumm, Justine Flynn per BBC Studios, e Charlie Aspinwall e Daley Pearson di Ludo, tutti come produttori esecutivi. Disney Live Action e 20th Century Studios il presidente David Greenbaum supervisionerà il film per Disney.

Guardando il cast, dovremmo aspettarci che Melanie Zanetti e David McCormack tornino come Mum e Dad, e ulteriori informazioni sono ancora in sospeso.

Riuscirai a dare un'occhiata a Bluey nei cinema nell'estate del 2027?