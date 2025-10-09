A Minecraft Movie 2 confirmed - Debutterà a luglio 2027

Le persone che lavorano nei cinema di tutto il mondo devono aver appena deciso di prendersi una pausa per l'estate del 2027. Lo stesso Jack Black ha dovuto implorare la gente di non lanciare popcorn o gridare pollo fantino durante la visione di A Minecraft Movie, quindi l'annuncio di oggi delizierà o terrorizzerà sicuramente le persone in tutto il mondo.

La Warner Bros. ha confermato che The Minecraft Movie avrà un sequel e arriverà abbastanza presto. Quello che immagino si chiamerà semplicemente A Minecraft Movie 2 sarà presentato in anteprima il 23 luglio del 2027.

Una scelta interessante della data della premiere, dato che è lo stesso giorno in cui doveva arrivare The Simpsons Movie 2 . Dico che è stato perché A Minecraft Movie è stato estremamente vicino a guadagnare 1 miliardo di dollari americani nei cinema, quindi mi aspetto che Homer farà un "D'oh!" e cambierà la data del suo ritorno sui grandi schermi. Forse mi sbaglio, però, e potremmo vedere Minecraft scontrarsi con i Simpson tra 21 mesi...

Quale film, se non entrambi, andrai a vedere: A Minecraft Movie 2 o The Simpsons Movie 2?