Un film di Miss Piggy è in lavorazione, prodotto da Emma Stone e Jennifer Lawrence

HQ

Finalmente, una diva originale sta per avere il suo film. Miss Piggy, la Muppet che ha affascinato generazioni con il suo atteggiamento snob e l'impressionante rispetto per se stessa, sta per ottenere un film da solista prodotto nientemeno che da Emma Stone e Jennifer Lawrence.

"Non so se posso annunciarlo, ma ho intenzione di... Emma Stone e io stiamo producendo un film di Miss Piggy e Cole [Escola] lo sta scrivendo", ha detto Lawrence al podcast Las Culturistas. L'annuncio è stato accolto con urla di eccitazione da parte dei conduttori del podcast e, anche se potrebbe sembrare un sogno febbrile, sembra che il progetto sia molto reale.

Sembra anche che Lawrence e Stone saranno i protagonisti del film. "Penso di sì. Dobbiamo... È una cazzata [che non abbiamo fatto un film insieme]", ha detto Lawrence. I due sono amici da anni, ma non hanno ancora condiviso lo schermo in una produzione come questa.

I dettagli della trama e le date di uscita sono tenuti nascosti, se a questo punto esistono, ma se riusciamo a convincere Christopher Nolan a realizzare un altro crudo biopic nei prossimi due anni, forse possiamo avere un Barbenheimer 2 ma con Miss Piggy che interpreta il ruolo della bambola.