Un film Kingmakers è in lavorazione su Netflix

Gli adattamenti videoludici sembrano essere la nuova tendenza di moda a Hollywood in questo momento. Permettono un facile accesso a un pubblico preesistente, e alcuni di loro finiscono per essere piuttosto validi. Abbiamo una miriade di progetti in arrivo da aspettarci, dal film di Clair Obscur: Expedition 33 alla serie God of War su Amazon, e ora possiamo aggiungere un nuovo progetto alla lista.

Secondo Deadline, Netflix ha acquisito i diritti di una proposta di lungometraggio basata su Kingmakers. Il prossimo gioco sandbox medievale di Redemption Road Games e tinyBuild ruota attorno ai giocatori che tornano indietro nel tempo al Medioevo con armi moderne per cambiare la storia e superare le battaglie.

Netflix sta lavorando al film con The Story Kitchen. Christopher MacBridge adatterà la sceneggiatura, mentre Shawn Levy produrrà con la sua compagnia 21 Laps. Dovremo vedere come andrà il film Kingmakers, ma al momento stiamo ancora aspettando di vedere com'è il gioco. Kingmakers era previsto per uscire questo ottobre, ma da allora ha ritardato il lancio e ora dice solo che arriverà presto.