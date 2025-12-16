Un film live-action di Gaston è in lavorazione alla Disney

"Nessuno dice di no a Gaston!" A quanto pare, questo vale per i dirigenti Disney, che hanno già approvato un nuovo film con il Beauty and the Beast cattivo. Disney, come sappiamo, ama una rivisitazione live-action di un classico d'animazione, ma ha già raccontato la storia Beauty and the Beast con il suo remake del 2017.

Quindi, questo IP in particolare sarà Cruella, dando a Gaston la sua storia. Deadline riporta che il tono di questo film sarà un po' diverso da quello che i fan potrebbero aspettarsi, con uno stile più "da capo". Si dice che lo studio sia molto entusiasta di questa idea.

Gaston doveva attirare più attenzione dopo il remake live-action del 201Beauty and the Beast 7, con Luke Evans che ha ripreso il ruolo del cattivo che aveva fatto nel film. Tuttavia, l'idea di una serie spin-off di Gaston fu poi abbandonata. Attualmente non c'è un regista legato al film, ma David Callaham sta scrivendo la sceneggiatura con Michelle Rejwan come produttrice.