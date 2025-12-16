Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Beauty and the Beast

Un film live-action di Gaston è in lavorazione alla Disney

Si ritiene che il personaggio avrà un tono diverso nel film, forse senza rendere Gaston il vero e proprio cattivo.

"Nessuno dice di no a Gaston!" A quanto pare, questo vale per i dirigenti Disney, che hanno già approvato un nuovo film con il Beauty and the Beast cattivo. Disney, come sappiamo, ama una rivisitazione live-action di un classico d'animazione, ma ha già raccontato la storia Beauty and the Beast con il suo remake del 2017.

Quindi, questo IP in particolare sarà Cruella, dando a Gaston la sua storia. Deadline riporta che il tono di questo film sarà un po' diverso da quello che i fan potrebbero aspettarsi, con uno stile più "da capo". Si dice che lo studio sia molto entusiasta di questa idea.

Gaston doveva attirare più attenzione dopo il remake live-action del 201Beauty and the Beast 7, con Luke Evans che ha ripreso il ruolo del cattivo che aveva fatto nel film. Tuttavia, l'idea di una serie spin-off di Gaston fu poi abbandonata. Attualmente non c'è un regista legato al film, ma David Callaham sta scrivendo la sceneggiatura con Michelle Rejwan come produttrice.

Beauty and the Beast

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto