Un film o una serie Chia Pet è in lavorazione

Dopo Barbie, sembra che praticamente tutto ciò che ha uguali dosi di nostalgia e un fascino familiare sia lecito. Monopoly avrà un film, Barney il dinosauro un film, e ora Chia Pets si unisce al roster, dato che i diritti mediatici del marchio Chia Pet sono stati acquisiti da Rakia Media e dalla sua casa di produzione cinematografica e televisiva Crystal City Entertainment.

Rakia è rappresentato dallo sceneggiatore e produttore Adam Jay Epstein e dai produttori Ari Daniel Pinchot e Jonathan Rubenstein, che intendono realizzare "un film o una serie animata animata", con i diritti Chia Pet. "Il team di Rakia Media e Crystal City sta attivamente esplorando partnership strategiche e collaboratori per realizzare appieno il potenziale commerciale e narrativo del franchise Chia Pet ", si legge in un comunicato stampa (via Variety).

Chia Pet esiste dal 1977. Principalmente un marchio americano, consiste in statuette in terracotta con semi di chia all'interno. Le statuine hanno spesso forme di animali o creature e, man mano che la chia cresce, costituisce il pelo della creatura. Non sappiamo esattamente come lo trasformerai in un lungometraggio, ma ehi, non abbiamo comprato i diritti.