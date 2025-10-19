Un film Solo Leveling potrebbe essere in lavorazione

Le prime due stagioni di Solo Leveling sono state un grande successo tra i fan degli anime, tanto che in molti si stanno chiedendo quale sia il piano per un terzo capitolo della storia. Non si sa ancora cosa accadrà per la terza stagione, ma forse c'è un'ottima ragione per questo.

In una recente intervista con il servizio di librerie russo LitRes (grazie CBR), Solo Leveling creatore e autore Chugong ha dichiarato che ci sono state conversazioni su un progetto di lungometraggio ambientato nel mondo degli anime.

In particolare, Chugong ha spiegato: "Per quanto ne so, ci sono molte discussioni in corso".

Tutto questo avviene quando è stato recentemente suggerito che la terza stagione dello show non arriverà fino alle prossime Olimpiadi, nel 2028, il che significa che un film potrebbe essere il perfetto tappabuchi tra oggi e allora. Inoltre, i film anime sembrano essere incredibilmente popolari al momento, con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle che battono tutti i tipi di record al botteghino.

Guarderesti un film Solo Leveling ?