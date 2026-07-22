Un forte calo del numero di incendi in Amazzonia offre nuove speranze per una ripresa

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Sebbene diversi ricercatori avvertano che questa non è una tendenza e sottolineino che non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia per ora, ora stanno osservando un forte calo degli incendi nelle foreste pluviali del Brasile, secondo la BBC. L'organizzazione ambientale MapBiomas riporta che gli incendi sono diminuiti dell'80% nel 2025 rispetto al 2024.

Dietro questi successi si trovano sforzi di polizia più forti, oltre a politiche ambientali migliorate e altre misure preventive. Se questa tendenza continuerà, possiamo chiamarla una tendenza, ma per ora la definiremo uno sviluppo positivo e speriamo che duri.