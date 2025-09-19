Un forte terremoto scuote l'estremo oriente della Russia

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che un potente terremoto ha scosso la regione russa della Kamchatka nelle prime ore di venerdì, innescando allarmi tsunami lungo la penisola e le isole vicine. Nonostante le onde visibili abbiano raggiunto la riva, i funzionari hanno confermato che non ci sono danni a edifici o infrastrutture. Le autorità hanno messo i servizi di emergenza in allerta mentre le scosse di assestamento continuavano a diffondersi nell'area. La regione, nota per la frequente attività sismica, ha subito una serie di terremoti nelle ultime settimane, tra cui uno che ha provocato allarmi tsunami globali all'inizio di quest'anno. I residenti hanno condiviso filmati che mostrano oggetti domestici che ondeggiano, ma la vita è tornata in gran parte alla normalità in poche ore.