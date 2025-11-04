Un fumetto di Superman del 1939 è all'asta e dovrebbe essere venduto come uno dei fumetti più preziosi di sempre

HQ

Tra poche settimane, senza dubbio riporteremo la notizia che uno dei fumetti più preziosi di tutti i tempi è stato appena venduto all'asta per una cifra molto elevata. Heritage Auctions offre attualmente Superman #1 del 1939, una stampa originale di uno dei fumetti più famosi e rari di tutti i tempi che è stata certificata come il più alto grado possibile, il che significa che è effettivamente come nuova nonostante abbia circa 84 anni.

Il fumetto è considerato uno dei migliori oggetti da collezione nel mondo dei fumetti, con la descrizione che aggiunge: "Questa copia rappresenta l'apice del collezionismo di fumetti. Non solo questa è la copia non restaurata con il punteggio più alto che Heritage abbia mai offerto, ma detiene anche la prima posizione nel censimento CGC, superando quelle di diversi stimati esemplari con pedigree, tra cui le copie di Mile High e Davis Crippen.

Per quanto riguarda ciò che questo fumetto racconta, è un seguito di Action Comics #1 e vede Superman essere l'eroe titolare per la prima volta in assoluto. È una storia illustrata dai leggendari artisti Joe Shuster e Jerry Siegel, e il fumetto è all'asta per i prossimi 16 giorni, dove le offerte stanno già raggiungendo i 2,7 milioni di dollari con la probabilità che raggiungano i 3 milioni di dollari o più.

In termini di posizione di questo fumetto nelle classifiche dei fumetti di valore di tutti i tempi, secondo le informazioni condivise da Heritage Auctions è terzo, davanti a Batman #1 e Marvel Comics #1 (rispettivamente a $ 1,3 milioni e $ 1,4 milioni) e dietro a Detective Comics #27 a $ 4,8 milioni e Action Comics #1 a $ 7 milioni.

