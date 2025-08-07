Un fungo mortale è tra noi nel teaser trailer di Cold Storage Liam Neeson e Joe Keery stanno affrontando la fine del mondo in questa commedia horror.

Come abbiamo imparato da The Last of Us, i funghi possono non essere affatto divertenti, in realtà. Cold Storage, un nuovo film dello sceneggiatore dietro Jurassic Park, Spider-Man e Mission: Impossible, nonché produttore di Zombieland, dà anche uno sguardo a un fungo che cerca di uccidere il mondo. Piuttosto che creare zombie che diffondono spore, il fungo in Cold Storage fa esplodere la testa delle persone e si diffonde selvaggiamente in tutto il mondo. Joe Keery e Georgina Campbell di Barbarian si alleano con Neeson all'inizio di questa pandemia, sperando di salvare l'umanità in un turno di notte infernale. Cold Storage arriverà nelle sale nel 2026 e cerca di portarci lontano da tutte le gravi apocalissi di 28 anni dopo e The Last of Us e di offrirci invece un viaggio da brivido da sgranocchiare popcorn. Dai un'occhiata al trailer qui sotto: HQ