Un funzionario dell'ONU avverte delle conseguenze catastrofiche se Israele occupasse Gaza

Miroslav Jenca, assistente segretario generale delle Nazioni Unite per l'Europa, l'Asia centrale e le Americhe, ha avvertito durante una riunione del Consiglio di sicurezza che i piani annunciati di Israele di prendere il controllo dell'intera Striscia di Gaza avrebbero "conseguenze catastrofiche". L'alto funzionario delle Nazioni Unite ha detto che potrebbe "mettere ulteriormente in pericolo la vita degli ostaggi rimasti a Gaza" ed essere catastrofico per milioni di palestinesi.

Jenca ha aggiunto che Gaza "è e deve rimanere parte integrante di un futuro Stato palestinese". Finora, secondo Israele, controllano il 75% di Gaza. Le zone che non ci sono hanno più di due milioni di palestinesi che vivono. Secondo l'ONU, l'87% della superficie della Striscia si trova in zone militarizzate o sotto ordine di evacuazione (via BBC).

Alcuni hanno suggerito che la minaccia di un'occupazione totale è una tattica per fare pressione su Hamas dopo la rottura dei colloqui per il cessate il fuoco. Tuttavia, gran parte della popolazione israeliana è contraria alla guerra, così come alcuni leader militari.

Il funzionario delle Nazioni Unite ha anche denunciato la restrizione dell'assistenza umanitaria e che "gli aiuti che possono entrare sono gravemente inadeguati". È stato stimato che, delle 60.000 persone uccise in Palestina, più di 1.200 sono state uccise dalla fine di maggio mentre cercavano di accedere a cibo e rifornimenti.