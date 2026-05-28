Un gatto salva la famiglia da un'avvelenamento da monossido di carbonio
Il comportamento strano del gatto durante la notte ha allertato la famiglia che qualcosa non andava seriamente, rischiando di salvare vite nel processo.
Un gatto Maine Coon del Maine, negli Stati Uniti, viene acclamato per aver aiutato la sua famiglia a rilevare una perdita di monossido di carbonio potenzialmente letale nella loro casa. Secondo i rapporti, diversi membri della famiglia avevano iniziato a soffrire di mal di testa senza sospettare nulla di grave. Ma più tardi, quando il gatto Mojo iniziò a comportarsi in modo strano e a miagolare insolitamente intensamente durante la notte, percepirono che qualcosa non andava.
Sono stati chiamati i servizi di emergenza e, quando sono arrivati i vigili del fuoco, sono stati rilevati alti livelli di monossido di carbonio nella casa. Questo è stato ricondotto a una stufa a gas che perdeva nel seminterrato. Uno dei membri della famiglia fu portato in ospedale a Rockport e poi a Boston per curarsi in una camera iperbarica.
La famiglia dice che il loro rilevatore di fumo aveva smesso di funzionare e che non avevano un allarme di monossido di carbonio in casa. Qualcosa che hanno poi sistemato. Secondo la famiglia, Mojo il gatto ha ricevuto alcuni premi extra per i suoi sforzi.