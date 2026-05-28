Un gatto salva la famiglia da un'avvelenamento da monossido di carbonio

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Un gatto Maine Coon del Maine, negli Stati Uniti, viene acclamato per aver aiutato la sua famiglia a rilevare una perdita di monossido di carbonio potenzialmente letale nella loro casa. Secondo i rapporti, diversi membri della famiglia avevano iniziato a soffrire di mal di testa senza sospettare nulla di grave. Ma più tardi, quando il gatto Mojo iniziò a comportarsi in modo strano e a miagolare insolitamente intensamente durante la notte, percepirono che qualcosa non andava.

Sono stati chiamati i servizi di emergenza e, quando sono arrivati i vigili del fuoco, sono stati rilevati alti livelli di monossido di carbonio nella casa. Questo è stato ricondotto a una stufa a gas che perdeva nel seminterrato. Uno dei membri della famiglia fu portato in ospedale a Rockport e poi a Boston per curarsi in una camera iperbarica.

La famiglia dice che il loro rilevatore di fumo aveva smesso di funzionare e che non avevano un allarme di monossido di carbonio in casa. Qualcosa che hanno poi sistemato. Secondo la famiglia, Mojo il gatto ha ricevuto alcuni premi extra per i suoi sforzi.