Un giocatore brasiliano fa causa al club di calcio per salari non pagati, il club risponde con crudeli "video dei momenti salienti" dei suoi errori

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L'Amazonas FC, un club di calcio fondato nel 2019, ora nella terza serie del calcio brasiliano, ha annunciato la partenza di un giocatore, il difensore Léo Coelho, pubblicando quattro clip che mostravano solo i suoi errori, che si sono conclusi con gol subiti. Nell'annuncio, il club ha ringraziato il giocatore per la sua "dedizione, professionalità e impegno dentro e fuori dal campo" e "augurando all'atleta successo nelle prossime sfide della sua carriera", scrivendo di aver segnato due gol in 39 partite... mentre lo umiliava pubblicamente.

La mossa crudele del club arriva dopo che Coelho decise di rescindere personalmente il contratto dopo solo un anno, chiedendo il pagamento degli stipendi non pagati. Sostiene che il club gli deve 8,1 milioni di reali, ovvero 1,4 milioni di euro, per cinque mesi di stipendio non pagato e pagamenti per il diritto d'immagine.

Secondo L'Équipe, tramite One Football, altri giocatori hanno casi simili contro il club, che sta anch'egli lottando finanziariamente con i divieti di trasferimento FIFA.