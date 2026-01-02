Un "gioco AAA" di John Wick è in fase di sviluppo

HQ

Non siamo certo gli unici a chiedersi come sarebbe potuto essere un gioco di John Wick. Il mondo ricco d'azione dei film è perfetto per un gioco davvero interessante nello stile di Devil May Cry o forse Max Payne. Finora, però, non sono stati fatti investimenti importanti, ma fortunatamente sembra che la situazione stia per cambiare.

L'ultimo rapporto trimestrale di Lionsgate rivela che l'azienda sta lavorando a un grande gioco con protagonista Wick e che presto saranno pronti a rivelare di più a riguardo. Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, afferma:

"Le nostre opportunità di gioco AAA e altre opportunità di gioco intorno a John Wick, Saw e altri che annunceremo presto."

Non è davvero la prima volta che ne parlano. Nel 2022, Lionsgate aveva menzionato di essere interessata a creare giochi basati sull'universo di John Wick. Se ci stanno lavorando da oltre tre anni, sembra giunto il momento di annunciare ulteriori dettagli. Non sappiamo chi lo stia sviluppando, ma forse scopriremo di più questo mese, dato che Microsoft terrà un evento tutto suo il 26 gennaio.