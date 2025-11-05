Un gioco deve essere divertente prima di poter iniziare a chiedere ai giocatori di spendere soldi per esso, secondo Marvel Rivals ' direttore di gioco

HQ

Essendo un titolo multiplayer free-to-play, Marvel Rivals guadagna nel modo in cui ti aspetteresti, vendendo skin e altri oggetti cosmetici ai giocatori tramite pass battaglia e la propria vetrina. Il direttore del gioco Guangyun Chen è abbastanza soddisfatto di dove si trova la monetizzazioneMarvel Rivals in questo momento, ma sapeva che per ottenere denaro dai suoi giocatori il gioco doveva prima avere una formula forte.

Parlando con FRVR, Chen ha detto che il gioco dovrebbe "naturalmente" voler far sì che i giocatori investano più del loro tempo. "Crediamo davvero che avere un sistema di monetizzazione a misura di consumatore sia estremamente importante", ha affermato. "Quando stavamo lavorando a MR, abbiamo stabilito due principi fondamentali di progettazione: in primo luogo, rendere il gameplay divertente e, in secondo luogo, incoraggiare i giocatori a spendere soldi in base al loro amore per il gioco".

"Quando i giocatori trovano il gioco divertente e coinvolgente, vogliono naturalmente investire in esso. È allora che inizieranno a raccogliere costumi e altri cosmetici", ha aggiunto. Aiuta il fatto che i costumiMarvel Rivals siano abbastanza ben progettati, e anche se il gioco è stato criticato per aver sfruttato al meglio i suoi personaggi femminili, quelle cosiddette "skin gooner" vanno ancora a ruba, quindi non si può davvero biasimare NetEase per aver continuato a farle.

Potrebbe sembrare ovvio dire che un gioco dovrebbe essere buono prima di iniziare a chiedere soldi ai giocatori, ma è da qui che provengono molte critiche per la "monetizzazione avida". Se il valore di una skin sembra essere molto superiore a quello che pagheresti per divertirti nel gioco con un nuovo vestito, i giocatori si sentono come se fossero stati truffati. Fortunatamente, sembra che questo sia qualcosa di cui Marvel Rivals non soffre.