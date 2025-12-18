Un gioco su gatti bellicosi che hanno lavorato 13 anni - il creatore di Rushaug: Feline Warfare presenta il gioco alla BIG Conference

Alla Bilbao International Games Conference, abbiamo incontrato Tobias Edvardsen, lo sviluppatore solitario dietro l'attesissimo sparatutto a scorrimento laterale Rushaug: Feline Warfare, che uscirà su Steam il prossimo anno. Con la sua combinazione di gatti armati di armi nucleari, satira politica ed esplorazione ispirata al Metroidvania, il gioco promette un mix unico di umorismo e azione.

"Il concetto principale è fondamentalmente gatti con armi nucleari, ideologie politiche e un programma spaziale," spiegò Edvardsen. "È come Metal Gear Solid con i gatti... una satira sul conflitto umano degli ultimi cento anni appena recitata dai gatti."

I giocatori affronteranno otto missioni segmentate, ognuna con basi e avamposti complessi con un elemento Metroidvania. Edvardsen descrisse il protagonista, Rashok, come "parte di un'unità di forze speciali chiamata Sayari Task Force... il ragazzo simbolo del gioco," con i giocatori che potevano scegliere tra quattro personaggi.

Il mondo del gioco si ispira alla vita reale, da "Katvador, basato su Cuba" a una mappa sequel pianificata ispirata a Tarragona in Catalogna. "Ho viaggiato molto, e quelle esperienze hanno davvero plasmato gli ambienti," ha detto.

Dopo 13 anni di sviluppo, Tobias ha sottolineato il percorso personale dietro il progetto. "È iniziato come un hobby, un progetto di passione. Ho una grave malattia polmonare che mette a rischio la vita, quindi ricevo assistenza sociale per quello. È il lato positivo - mi permette di concentrarmi su questo a tempo pieno."

Rushaug sarà lanciato per la prima volta su Steam a marzo, con rilasci per console previsti successivamente per PlayStation, Nintendo e Xbox. Ha spiegato: "Voglio raccogliere feedback da Steam, correggere eventuali difetti e poi concentrarmi sul processo di porting con servizi professionali."

Guardando oltre l'uscita del gioco, Tobias sta già pensando al futuro. "Prima di tutto, sarà una pausa... ricaricarmi, viaggiare, e una volta che mi sarò calmato, il seguito è nei piani."

Con il suo umorismo fuori dagli schemi, il gameplay tattico e anni di sviluppo attento, Rushaug si sta profilando come un titolo indie memorabile nella gamma di videogiochi del 2026.