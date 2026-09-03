Un giudice indonesiano sta indagando su due focolai di intossicazione alimentare legati a un programma di pasti gratuiti che ha colpito più di 800 persone

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800 indonesiani si sono ammalati in episodi separati di intossicazione alimentare legati al programma di pasti gratuiti del governo, inclusi 500 studenti a Giava questa settimana.

Il programma di aiuti alimentari, che serve pasti gratuiti ed è gestito dal governo centrale indonesiano, è stato un'iniziativa personale del presidente del paese, Prabowo Subianto, ma il programma è stato segnato da controversie, tra cui intossicazioni alimentari di massa, accuse di corruzione, cambi di leadership e costi eccessivanti.

Secondo le autorità sanitarie indonesiane (tramite Reuters), la scarsa conservazione di cibo e la consegna tardiva dei pasti preparati sono spesso responsabili di questi casi di intossicazione alimentare. L'Agenzia Nazionale per la Nutrizione, che sovrintende al programma da 12.940 milioni di dollari, ha rifiutato di commentare e ha sospeso provvisoriamente il programma ieri (mercoledì) nella regione di Sidoarjo.