Un giugno molto secco e un monsone sotto la media minacciano la produzione agricola indiana quest'anno

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I modelli climatici di questi mesi avevano già previsto un evento El Niño particolarmente grave in Oceania, ma la sua presenza influenza ed è direttamente collegata ad altri fenomeni climatici che si verificano nel mondo, uno dei quali è la siccità in India. Il paese e il subcontinente asiatico hanno vissuto un giugno particolarmente secco, avendo registrato il quinto giugno più secco mai registrato da quando i registri sono iniziati nel 1901. Il monsone dovrebbe iniziare questo luglio, ma le precipitazioni saranno più basse questa volta, il che ha fatto scattare campanelli d'allarme nel paese.

Secondo rapporti di Reuters, il monsone fornisce il 70 per cento delle riserve d'acqua annuali per rifornire le fonti idriche e fornire all'agricoltura, un'industria da 4.000 milioni di dollari che garantisce occupazione diretta e mezzi di sussistenza per metà della popolazione indiana.

Il Dipartimento Meteorologico Indiano (IMD) prevede che le piogge monsoniche di luglio saranno inferiori al 94 per cento della media a lungo termine. Questo si verifica tipicamente negli anni colpiti da El Niño. In passato, l'India ha registrato precipitazioni sotto la media durante la maggior parte degli anni di El Niño, che a volte ha portato a gravi siccità che hanno distrutto i raccolti e costretto le autorità a limitare le esportazioni di alcuni cereali.

Nonostante la situazione precaria, gli agricoltori sperano ancora di poter piantare le loro colture estive (riso, cotone, mais e soia), a condizione che le piogge aumentino nei prossimi giorni, come previsto dal servizio meteorologico.