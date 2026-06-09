Un grande terremoto colpisce le Filippine meridionali
Almeno 35 morti dopo un terremoto di magnitudo 7,8 colpito al largo della costa dell'isola di Mindanao, nel sud delle Filippine.
Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la costa dell'isola di Mindanao nel sud delle Filippine, lasciando almeno 35 morti, secondo quanto riportato dalla BBC. Mindanao è la seconda isola più grande delle Filippine (sia per dimensioni che per popolazione) ed è la casa di circa 26 milioni di persone.
Il terremoto è avvenuto alle 7:37 ora locale di lunedì, scatenando allerte tsunami nelle Filippine, Indonesia, Giappone e Australia. Gli avvisi sono stati cancellati o declassati alcune ore dopo. In un aggiornamento di lunedì pomeriggio, l'Ufficio della Difesa Civile delle Filippine ha dichiarato che 31 delle vittime erano state registrate a Soccsksargen, mentre le altre quattro erano a Davao. Secondo le autorità locali, almeno 134 persone sono rimaste ferite e circa 10.000 famiglie sfollate.
Dopo il terremoto iniziale furono registrati più di 130 scosse, con magnitudini che variavano da 1,3 a 6,7. Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito anche l'acqua al largo dell'isola di Balut, Sarangani, intorno alle 22:52 ora locale.
I terremoti sono comuni nelle Filippine, che si trovano sull'instabile "anello di fuoco" geologico. Sebbene la maggior parte di questi terremoti sia lieve e si svolga in modo relativamente pacifico, alcuni si sono rivelati letali.