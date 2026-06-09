Un grande terremoto colpisce le Filippine meridionali

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Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito la costa dell'isola di Mindanao nel sud delle Filippine, lasciando almeno 35 morti, secondo quanto riportato dalla BBC. Mindanao è la seconda isola più grande delle Filippine (sia per dimensioni che per popolazione) ed è la casa di circa 26 milioni di persone.

Il terremoto è avvenuto alle 7:37 ora locale di lunedì, scatenando allerte tsunami nelle Filippine, Indonesia, Giappone e Australia. Gli avvisi sono stati cancellati o declassati alcune ore dopo. In un aggiornamento di lunedì pomeriggio, l'Ufficio della Difesa Civile delle Filippine ha dichiarato che 31 delle vittime erano state registrate a Soccsksargen, mentre le altre quattro erano a Davao. Secondo le autorità locali, almeno 134 persone sono rimaste ferite e circa 10.000 famiglie sfollate.

Dopo il terremoto iniziale furono registrati più di 130 scosse, con magnitudini che variavano da 1,3 a 6,7. Un terremoto di magnitudo 5,7 ha colpito anche l'acqua al largo dell'isola di Balut, Sarangani, intorno alle 22:52 ora locale.

I terremoti sono comuni nelle Filippine, che si trovano sull'instabile "anello di fuoco" geologico. Sebbene la maggior parte di questi terremoti sia lieve e si svolga in modo relativamente pacifico, alcuni si sono rivelati letali.