Un grande terremoto di magnitudo 7,8 colpisce le Filippine, con almeno 19 morti già

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Questa mattina presto, le Filippine sono state colpite da un enorme terremoto di magnitudo 7,8, un evento che ha colpito la regione meridionale del paese e ha già causato la morte di 19 persone, con 134 feriti, e con questi numeri probabilmente in aumento nelle ore a venire.

Secondo BBC News, l'isola meridionale di Mindanao è stata il luogo dove il terremoto ha avuto l'impatto più devastante. Il terremoto ha naturalmente causato rapidamente l'innesco di allerte tsunami in tutte le Filippine, ma anche nei paesi vicini e persino in Australia e Nuova Zelanda. Non si è ancora verificato uno tsunami di questo tipo, ma ci sono state alcune onde più grandi del solito, incluse alcune che hanno raggiunto un limite di 1,4 metri.

Le operazioni di evacuazione e soccorso sono già in corso, ma il terremoto è stato particolarmente devastante poiché si è allineato con l'inizio del nuovo anno scolastico nel paese, lasciando le lezioni sospese.

Sebbene le vittime non siano ancora state identificate, si dice che finora siano scomparse sette persone, il che solleva la domanda su come questo influenzerà il bilancio complessivo delle vittime.