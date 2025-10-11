Un gruppo di hacker sostiene di aver violato i sistemi di Nintendo

HQ

Un gruppo di hacker noto come Crimson Collective afferma di essersi infiltrato con successo nei sistemi interni di Nintendo e di aver rubato file dall'azienda. Il gruppo ha rilasciato uno screenshot che mostra presumibilmente più cartelle come prova della presunta violazione.

Questa non è la prima volta che Crimson Collective fa notizia. Il gruppo è stato precedentemente collegato a diversi altri attacchi informatici, anche se le loro motivazioni in questo caso particolare rimangono poco chiare: potrebbe essere un'estorsione, un colpo di avvertimento o una pura provocazione. L'incidente solleva ancora una volta interrogativi su quanto siano robuste le misure di sicurezza tra le più grandi aziende tecnologiche del mondo, molte delle quali memorizzano grandi quantità di dati sensibili degli utenti.

Storicamente, il Giappone è rimasto indietro nella sicurezza informatica, contrariamente alla credenza popolare, un fatto che rende la presunta violazione di Nintendo ancora più plausibile e preoccupante.