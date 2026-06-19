Un hacker etico sostiene che avrebbe potuto "Rickrollare" l'intera trasmissione della Coppa del Mondo FIFA dopo un enorme fallimento di sicurezza

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Un hacker etico noto come BodDaHacker, che si presenta come qualcuno che cerca vulnerabilità di sicurezza e poi le segnala responsabilmente per rendere internet più sicuro, afferma di aver trovato una incredibile violazione di sicurezza nei servizi FIFA per la Coppa del Mondo. Chiunque avesse trovato ciò con intenzioni maltevole avrebbe potuto alterare o interrompere l'intera trasmissione della competizione.

L'hacker si è registrato per la prima volta sulla FIFA Agent Platform, un portale pubblico dove chiunque può (o potrebbe entrare per diventare un agente calcistico autorizzato. Riuscì facilmente a bypassare le guardie lato client e atterrò nel pannello di Gestione dello Streaming, dove trovò il pannello di Gestione dello Streaming in diretta, con pulsanti per avviare, fermarsi, programmare tutte le angolazioni di telecamera.

Se un attaccante avesse trovato un modo per entrare in quel posto, avrebbe potuto facilmente interrompere la trasmissione della partita in tutto il mondo, o addirittura sostituire il feed della telecamera con altro. "Un attaccante avrebbe potuto fare un Rickroll su tutta la Coppa del Mondo FIFA. O giocato al gameplay di Subway Surfers. Live. Su tutte le reti televisive nel mondo. Durante una partita attiva."

Ma c'è di più: è entrata facilmente in altre parti chiave dell'infrastruttura mediatica FIFA, come la dashboard completa delle partite in diretta, i dati degli arbitri e persino il sistema informativo dei commentatori, una dashboard che i commentatori vedono durante le partite in diretta, dove possono vedere le informazioni che poi condividono con il loro pubblico.

"Un aggressore potrebbe:



Modificare le note di commento editoriale e pubblicarle sui sistemi di trasmissione



Regola il momento ufficiale del calcio d'inizio



Invia dati tattici sulla formazione



Modifica punteggi e statistiche delle partite



Questi dati vengono inseriti nel Commentator Information System e vengono mostrati in diretta televisiva.



L'hacker non poteva contattare la FIFA, e poi non fu ringraziato né riconosciuto in alcun modo

L'hacker etica ha pubblicato immagini sul suo blog per dimostrare le sue conclusioni, ma non ha cambiato nulla. Ha cercato di contattare la FIFA per avvertirli, dicendo che era stata la "notte più stressante della sua vita", alle 3 del mattino a Tokyo. Non è riuscita a contattare la FIFA via email, telefono, linea media, persino il numero WhatsApp del responsabile della tecnologia e dati calcistico della FIFA, Sebastian Runge, trovato su LinkedIn.

Ha avuto fortuna solo a contattare MediaKing, l'infrastruttura di streaming che ospita la competizione; con la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), responsabile federale per la cybersecurity per la Coppa del Mondo FIFA 2026; e persino con un contatto dell'FBI, tutti i quali hanno contattato la FIFA. Non è riuscita ad avvertire la FIFA di persona.

Poche ore dopo, il problema è stato risolto, ma lei afferma di non aver ricevuto alcun contatto dalla FIFA che riconosca la violazione, la ringrazia o discuta un risarcimento. "Quando un ricercatore deve chiamare CISA e l'FBI per raggiungerti, qualcosa non va", ha detto l'hacker.