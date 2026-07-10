Un incendio boschivo ad Almería, in Spagna, ha causato 11 morti mentre cercavano di fuggire dalle fiamme

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Un incendio boschivo a Los Gallardos, un comune della provincia di Almería in Andalusia, Spagna, ha causato la morte di 11 persone, secondo le autorità locali. Si ritiene che la maggior parte di loro siano turisti stranieri, colti di sorpresa dalle fiamme mentre cercavano di lasciare la città, poiché l'incendio si propagò rapidamente e senza controllo. Alcuni si ritiene siano di nazionalità britannica perché una delle auto calcinate trovate aveva la ruota a destra.

Le vittime hanno cercato di fuggire dall'incendio attraverso un percorso alternativo, diverso da quello di evacuazione segnalato dai servizi di emergenza. Tre vittime sono state trovate all'interno di auto calcinate e otto sono state trovate sulla strada vicino a Bédar, un altro comune vicino a Los Gallardos.

Le autorità di emergenza hanno ordinato un lockdown a Bédar, che rimase intatta dalle fiamme: se fosse stata ordinata l'evacuazione, sarebbe potuta trasformarsi in una tragedia ancora più grande quando le fiamme avrebbero avvolto la strada, ha dichiarato il ministro andaluso della Presidenza, della Salute e delle Emergenze, Antonio Sanz

Ci sono anche quattro persone gravemente ferite da ustioni e quattro meno gravemente ferite, e le fiamme hanno finora bruciato 3.150 ettari. Circa mille persone sono state evacuate e i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per stabilizzare l'incendio.

Questo rende questo incendio uno dei più letali nella storia dell'Andalusia. Secondo le prime informazioni dei testimoni, si ritiene che l'incendio sia iniziato quando una linea elettrica caduta ha scatenato fiamme, intorno alle 16:35 CEST di mercoledì pomeriggio, diffondendosi con una velocità insolita attraverso la foresta.