Un incendio ha causato la morte di 168 persone, Hong Kong ha accusato 7 persone e 2 aziende

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Le autorità di Hong Kong hanno incriminato sette persone e due aziende di reati tra cui omicidio colposo e cospirazione per l'incendio più mortale della città negli ultimi decenni lo scorso novembre, secondo quanto riportato da NBC News.

L'incendio ha colpito sette palazzi residenziali e ha ucciso 168 persone il 26 novembre 2025. Le autorità hanno dichiarato che la polizia e la Commissione Indipendente contro la Corruzione hanno incriminato i sospetti di 25 capi d'accusa. Riciclaggio di denaro, tentativo di ostacolare la giustizia pubblica ed evasione fiscale erano anch'essi tra le accuse.

Le sette persone hanno avuto ruoli diversi nel grande progetto di ristrutturazione della Corte Wang Fuk. Le due società responsabili sono la società di consulenza per il progetto e l'appaltatore principale coinvolto nel progetto.

Nel marzo 2026, la polizia ha dichiarato di aver arrestato 38 persone con accuse legate al complesso, tra cui omicidio colposo e frode. Nove sono stati incriminati. L'agenzia anti-corruzione ha dichiarato nello stesso mese di aver anche arrestato 23 persone con l'accusa di reati come corruzione e cospirazione per frode.

Un avvocato che rappresenta una commissione indipendente che conduce un'indagine in corso sulla causa dell'incendio, Victor Dawes, ha già dichiarato che quasi tutti i sistemi di sicurezza antincendio si sono guastati il giorno dell'incendio a causa di errori umani.