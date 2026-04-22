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Un incidente d'auto rivela che Sheinbaum non era stato informato di un'operazione antidroga in Messico che coinvolgeva la CIA

Sheinbaum non fu informato dell'operazione apparentemente avviata tra l'ambasciata USA e lo stato di Chihuahua, e presumibilmente la CIA.

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Un incidente d'auto nello scorso fine settimana potrebbe aver messo in luce che gli Stati Uniti hanno funzionari in Messico senza permesso federale, e la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha promesso di chiedere spiegazioni agli Stati Uniti.

L'incidente d'auto è avvenuto nel cuore della notte su una strada montagnosa domenica: quattro persone, due funzionari locali messicani e due istruttori dell'ambasciata USA sono morti. Provenivano da un'operazione per distruggere un laboratorio clandestino di metanfetamina nello stato di Chihuahua, quando l'auto è uscita di strada ed è caduta in un burrone, esplodendo.

I primi rapporti del procuratore locale indicavano che gli ufficiali americani erano istruttori dell'ambasciata USA in attività di addestramento. Ma il Washington Post ha riportato che i funzionari lavoravano per la CIA, come parte di operazioni segrete in corso in Messico per rintracciare i trafficanti di droga.

Martedì, Sheinbaum ha dichiarato che il gabinetto della sicurezza non è stato informato dell'operazione, e che si tratta di una decisione del governo Chihuahua. "Deve essere condotta un'indagine completa dall'Ufficio del Procuratore Generale per determinare se la Costituzione o la Legge sulla Sicurezza Nazionale siano state violate", aggiungendo che i governi statali come quello di Chihuahua devono avere l'autorizzazione dal governo federale messicano a collaborare con enti stranieri, tramite AP.

Questo segue mesi di pressioni da parte del presidente USA Donald Trump che esorta il Messico a combattere più ferocemente contro i signori della droga in Messico, mentre Sheinbaum rifiuta una maggiore presenza di funzionari statunitensi sul suolo messicano per difendere la loro sovranità.

Un incidente d'auto rivela che Sheinbaum non era stato informato di un'operazione antidroga in Messico che coinvolgeva la CIA
Octavio Hoyos / Shutterstock

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