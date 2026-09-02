Un incidente di autobus uccide 16 persone nella penisola del Sinai in Egitto

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È stato segnalato un incidente nella regione del Sinai in Egitto, ovvero che un autobus si è schiantato, causando la morte di 16 persone. L'incidente è avvenuto sulla strada Dahab-Nuweibaa, con Dahab stessa a circa 50 miglia a nord di Sharm el-Sheikh, una regione nota per la sua popolarità tra i turisti che cercano di approfittare del Mar Rosso.

Le autorità egiziane, secondo Sky News, hanno segnalato ulteriori 29 feriti a seguito dell'incidente, con molti dei colpiti trasferiti in ospedali locali e strutture sanitarie.

Parlando del tragico incidente, le autorità hanno condiviso una dichiarazione, in cui esprimono le loro "sentite condoglianze e solidarietà alle famiglie delle vittime dell'incidente".