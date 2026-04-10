Un ingegnere Xbox chiede ai fan quali funzionalità vogliono per le loro console: ecco alcune proposte

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Xbox sta chiaramente entrando in una nuova era in questo momento. Da quando Asha Sharma ha preso il suo posto, l'atmosfera è cambiata visibilmente. Ha già smesso di usare la campagna "Questa è una Xbox", annunciato l'hardware di nuova generazione Project Helix e iniziato a lanciare una serie di aggiornamenti per la qualità della vita su Xbox Series X|S.

Per chi non lo sapesse, date un'occhiata alle nostre storie precedenti:

Con tutti questi cambiamenti in corso, una domanda continua a sorgere: cosa si può fare per migliorare le console Xbox? L'ingegnere Bill Ridmann, che lavora su Xbox dal 2005, ha recentemente scritto su X chiedendo direttamente ai fan: "Siamo alla grande per portare nuove funzionalità per le console Xbox! Cosa volete aggiungere?"

Alcune delle richieste più popolari sono davvero interessanti. Ad esempio, Jez Corden sta spingendo affinché Xbox ottenga una propria versione del trofeo Platinum di PlayStation, un obiettivo speciale per completare al 100% un gioco, come risponde in un altro post su X: "Gli achievement di completamento sono qualcosa di cui mi chiedono spesso."

Altri vogliono ricompense a tema legate a obiettivi specifici, come icone, sfondi e temi. Ci sono anche richieste di controlli giroscopici sul controller, la possibilità di fare screenshot dal cruscotto e persino un ritorno per l'interfaccia classica Xbox 360 con avatar.

La stessa Sharma conferma in un altro post su X che Xbox ha ora formato un team dedicato, concentrato interamente sul feedback dei fan e sulle nuove funzionalità: "Abbiamo creato un team dedicato per concentrarsi sul feedback dei fan. Ecco alcuni aggiornamenti sui Achievement che arriveranno oggi, altri in arrivo a breve."

Se potessi aggiungere una singola funzione alla tua Xbox adesso, quale sarebbe?