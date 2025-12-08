Un leaker sostiene che l'annuncio imminente del gioco di Star Wars si conclude con The Old Republic

HQ

La scorsa settimana, il leaker Kurakasis ha fatto notizia con il suo anticipo secondo cui un grande annuncio di un gioco di Star Wars sarebbe in arrivo, e che non era collegato ai giochi precedentemente rivelati di Star Wars: Zero Company o Star Wars Eclipse.

Ora, Kurakasis ha aggiunto qualche dettaglio in più alla loro affermazione. Hanno anche anticipato che il titolo del gioco finirà con The Old Republic. Questo ha subito fatto pensare ai fan di Star Wars: The Old Republic Remake, ma forse le cose non sono così semplici.

Sì, il remake di Saber del classico RPG sarebbe molto interessante se tornasse dalle ceneri per ricordarci che esiste, ma ci sono anche possibilità che altri giochi siano ambientati nell'era della Vecchia Repubblica. Alcuni fan credono, ad esempio, che questa potrebbe essere la prossima grande saga affrontata da Creative Assembly nella sua serie Total War. Con i Game Awards alle porte di questa settimana, dovremo vedere se presto arriveranno nuove rivelazioni di Star Wars.